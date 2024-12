Marcelo Falcão, Balacobaco e grupo Disfarce - Divulgação

Publicado 13/12/2024 16:12

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo divulgou a programação oficial para as celebrações de Réveillon em diferentes pontos do município. Praia Grande, Figueira e Monte Alto terão shows musicais, além da tradicional queima de fogos para marcar a chegada de 2025.

Na Praia Grande, Marcelo Falcão, ex-vocalista d’O Rappa, será a principal atração. O cantor sobe ao palco às 23h30, prometendo uma performance com sucessos que marcaram sua carreira. A festa começa às 22h com DJs e, às 00h, uma queima de fogos iluminará o céu, seguida pela continuidade do show.

No distrito de Figueira, o Campo do Beira Mar será palco do show do Grupo Balacobaco, que promete animar com muito samba. As atividades começam às 22h com DJs, e a apresentação da banda está marcada para às 23h30, acompanhando a contagem regressiva. Após a queima de fogos, eles retornam ao palco para dar continuidade à festa.

Em Monte Alto, o Grupo Disfarce será o destaque, levando clássicos do pagode como “22 Minutos” e “Pega Pega”. A banda, que se apresenta com a nova formação, inicia o show às 23h30. Assim como nos outros locais, a festa contará com DJs a partir das 22h e uma queima de fogos às 00h, seguida pela continuidade do show.

A programação inclui ainda eventos no dia 30 de dezembro, cujas informações serão divulgadas em breve pela prefeitura.