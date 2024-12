Lobo-marinho Joca - Reprodução Rede social

Lobo-marinho JocaReprodução Rede social

Publicado 24/12/2024 13:39

Arraial do Cabo - O lobo-marinho Joca, que já passou por praias do Rio de Janeiro e estava em Maricá, continua a aventura pelas praias do estado. Nesta segunda-feira (23), a Praia de Figueira, em Arraial do Cabo, foi a premiada para receber a ilustre visita do animal.



Joca é da espécie Arctocephalus gazella ou lobo-marinho-antártico como é conhecido, e não é uma espécie comum no Rio de Janeiro. Segundo biólogos, ele é uma espécie da Antártica e pode viajar até 10 mil quilômetros.



A aparição do lobo-marinho nas terras fluminenses pode estar atrelada às mudanças climáticas, já que as colônias da espécie ficam mais ao Hemisfério Sul nessa época do ano.