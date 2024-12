Último barco-bar é removido - Ascom

Último barco-bar é removido Ascom

Publicado 19/12/2024 17:31

Arraial do Cabo - O último barco-bar instalado na Praia do Forno, em Arraial do Cabo, foi removido pela Prefeitura nesta quarta-feira (18). A ação atende à determinação judicial que proíbe a presença de estruturas fixas em áreas de preservação permanente. Além da remoção da instalação, foi feita uma limpeza no local, que voltou a sua condição natural.



Participaram as secretarias de Segurança Pública, Posturas, Serviços Públicos e Ambiente, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC) e da Polícia Militar, por meio do programa Proeis.



A decisão judicial transitada em julgado, ou seja, definitiva, foi resultado de uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2003. O órgão argumentou que, por se tratar de área de preservação permanente, a Praia do Forno não poderia abrigar nenhum comércio fixo.

Último barco-bar é removido Ascom

Último barco-bar é removido Ascom

Último barco-bar é removido Ascom