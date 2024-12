Lanche Natalino destinado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Ascom

Publicado 18/12/2024 14:46

Arraial do Cabo - Na tarde desta terça-feira (17), foi realizado em Arraial do Cabo o primeiro Lanche Natalino destinado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento reuniu famílias assistidas pela Casa do Autista e proporcionou momentos de celebração e integração.



A festa foi marcada pela chegada do Papai Noel, que distribuiu brinquedos e fez a alegria das crianças. Além disso, uma sessão de cinoterapia, conduzida com o auxílio de um cão da Guarda Municipal, promoveu interação e conforto aos pequenos participantes.



Mônica Penna Firme de Sá Barreto, psicóloga e coordenadora da Casa do Autista, destacou a relevância do evento. “Nós estamos muito felizes, que seja o primeiro de muitos natais”, afirmou.



O evento também ressaltou a importância da Casa do Autista de Arraial do Cabo, localizada no bairro Baleia, como espaço de acolhimento e inclusão. A unidade oferece atendimento especializado em áreas como psicologia, psicopedagogia, fisioterapia e fonoaudiologia, atendendo crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos.

