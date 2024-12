Prefeitura de Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 17/12/2024 14:44

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou o período de inscrições para dois processos seletivos com um total de 263 vagas, distribuídas nas áreas de Assistência e Meio Ambiente.



As oportunidades abrangem uma variedade de cargos, desde funções operacionais, como Auxiliar de Serviços Gerais, até funções mais especializadas, como Psicólogo e Pedagogo. A carga horária semanal varia entre 20h e 40h, conforme o cargo.



A maioria dos cargos oferece um vencimento base de R$ 1.412,00, exceto para o cargo de Pedagogo, que conta com um salário inicial mais elevado.



Conheça o quadro de vagas:

Quadro de vagas Reprodução

Para se candidatar, os interessados devem acessar os seguintes links e concluir o cadastro com todas as informações necessárias: