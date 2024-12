Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação

Publicado 17/12/2024 14:53

Arraial do Cabo - Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam nesta segunda-feira (16) um homem acusado de perseguição, pornografia de vingança e falsa identidade. A operação “Bebê Rena”, nome em referência a uma série que retrata um caso similar de perseguição, culminou na prisão do criminoso em uma residência em Arraial do Cabo.

As investigações revelaram que, após o término de um relacionamento, o acusado iniciou uma campanha de perseguição contra a ex-companheira. Utilizando perfis falsos em salas de bate-papo online, ele se passava pela vítima, divulgando suas fotos íntimas e oferecendo serviços sexuais. Essa conduta criminosa resultou em inúmeras mensagens e ligações para a vítima, além de visitas indesejadas de homens que haviam sido enganados pelo acusado.

A Polícia Civil destaca que as ações do criminoso causaram graves danos à vida pessoal e profissional da vítima. O homem possui antecedentes criminais por violência doméstica e familiar, o que demonstra um padrão de comportamento abusivo.