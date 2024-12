Secretário do Ambiente, Dr. Jorge Oliveira - Ascom

Secretário do Ambiente, Dr. Jorge OliveiraAscom

Publicado 18/12/2024 14:23

Arraial do Cabo - Na última segunda-feira (16), o município de Arraial do Cabo conquistou o 2º lugar no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente (IQSMMA), um dos indicadores do ICMS Ecológico. Este é o terceiro ano consecutivo que a cidade figura entre as melhores no ranking.



O ICMS Ecológico é uma forma de recompensa tributária, que destina parte da arrecadação do imposto estadual às cidades que se comprometem com políticas ambientais. No caso de Arraial do Cabo, o índice reconhece esforços como o planejamento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, o Plano de Saneamento Básico, o licenciamento ambiental e iniciativas de educação ambiental.



A população cabista desempenha um papel essencial para esses avanços. Segundo o secretário do Ambiente, Jorge Oliveira, o engajamento da comunidade tem sido decisivo. “O cabista tem um amor genuíno por Arraial do Cabo e entende que o meio ambiente é um dos nossos maiores tesouros. Com a sua colaboração, temos conseguido avançar na preservação e gestão ambiental”.

