Publicado 03/01/2025 17:42

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (2), um barco-táxi irregular naufragou dentro da Reserva do Pontal, em Arraial do Cabo, após operar acima da capacidade permitida. Segundo informações iniciais, o acidente foi registrado após a equipe da Marinha, que fiscalizava a área, deixar o local.



Relatos extraoficiais dão conta de que a embarcação, que transportava passageiros das praias do Pontal, realizou uma “raspadinha” para buscar mais gente, excedendo o limite de peso. Ele estaria transportando 30 pessoas. Como resultado, o barco afundou, lançando todos os ocupantes na água.



Apesar da gravidade da situação, não houve registro de mortes, conforme apontam os primeiros levantamentos. Duas pessoas foram encaminhadas para o HGAC com ferimentos leves e estão em observação.



Equipes da Capitania dos Portos e do ICMBio estão no local para apurar o caso. A Marinha do Brasil informou que está apurando os fatos.