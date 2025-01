Dylan, primeiro cabista de 2025 - Ascom

Publicado 03/01/2025 17:36

Arraial do Cabo - Nasceu nesta quinta-feira (2) o primeiro bebê de 2025 em Arraial do Cabo. Dylan veio ao mundo na maternidade do Hospital Geral do município, em um parto humanizado.



De acordo com a unidade, tanto o recém-nascido quanto a mãe, Mayara, estão em boas condições de saúde.

A prefeitura comemorou o nascimento de Dylan, com uma nota destacando que o pequeno veio em um ano especial, em que Arraial completa 40 anos de emancipação político-administrativa. Confira:



“O dia amanheceu mais feliz em Arraial do Cabo com a sua chegada! Temos a certeza de que, assim como nossa cidade, a vida dos seus pais está mais colorida.



Você chegou no ano em que Arraial do Cabo completa 40 anos de emancipação político-administrativa. Desejamos que a sua vida seja repleta de saúde, alegria e de muitas realizações.



Seguiremos empenhados para que cresça em uma cidade em desenvolvimento constante e que tenha orgulho da sua terra.



Com carinho, Prefeitura de Arraial do Cabo”.