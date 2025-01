?Operação Verão? - Ascom

Publicado 07/01/2025 17:09

Arraial do Cabo - A “Operação Verão” segue em Arraial do Cabo na primeira semana deste ano, mobilizando diversas equipes para garantir o ordenamento da cidade na alta temporada. Entre as principais ações realizadas estão a fiscalização do trânsito, organização das praias, preservação de áreas ambientais, combate a irregularidades e a coleta de lixo.



No setor de posturas, 95 abordagens foram realizadas ao longo do final de semana, com 17 atendimentos feitos pelo Disque Denúncia. Também foram emitidas 13 notificações e autuações. Na área de segurança pública, entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, 235 veículos foram autuados, e cinco pessoas encaminhadas para a delegacia. Nove ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha foram registradas, resultando na prisão de um agressor.



Além disso, no final de semana, 207 multas foram aplicadas, 15 carros rebocados e seis atendimentos realizados pela equipe especializada. Dois veículos foram apreendidos em ações de fiscalização.



A coleta de lixo recolheu 194 toneladas durante o final de semana, evidenciando o aumento de resíduos devido ao grande fluxo de visitantes. Para organizar o trânsito, as equipes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRANS) atuaram em pontos críticos, como a rotatória da Praça Antonina, onde medidas foram adotadas para melhorar o fluxo. Na Marina dos Pescadores, o controle garantiu o embarque e desembarque de passageiros, enquanto no Pontal do Atalaia e na Praia do Pontal, o reforço na fiscalização visou evitar congestionamentos. A Praça Daniel Barreto (Cova) permanece fechada para veículos após as 18h durante o mês de janeiro. Nos distritos de Monte Alto e Figueira, a presença de agentes foi intensificada devido à alta demanda de visitantes. Houve também fiscalização de buggys e táxis para assegurar a qualidade dos serviços prestados.



As ações do Grupamento Marítimo e Ambiental registraram 25 atendimentos a pessoas, 22 resgates e 914 prevenções realizadas em praias do Centro e distritos. Durante o período, 19 crianças foram encontradas após se perderem. Na área ambiental, houve retirada de veículos de áreas de preservação, combate a incêndios e a proibição de churrascos na faixa de areia da Praia do Pontal. Também foi resgatada uma gambá fêmea junto de seus filhotes em uma residência.



A ‘Operação Verão’ continuará ao longo da temporada, com o objetivo de atender à população e aos turistas com eficiência e garantir a organização da cidade.

