Marcelo da Mota Batalha, de 44 anos - Rede social

Publicado 06/01/2025 14:51

Arraial do Cabo - As buscas por Marcelo da Mota Batalha, de 44 anos, desaparecido no mar de Arraial do Cabo desde a última quinta-feira (2), continuam intensas. O turista mineiro, natural de Ubá, estava de férias na cidade e foi visto pela última vez nadando em alto-mar, por volta das 16h30, na região da Prainha.

Os bombeiros foram acionados imediatamente após o desaparecimento e iniciaram uma ampla operação de busca. Equipes de Cabo Frio e Macaé, além de mergulhadores especializados da Barra da Tijuca, estão trabalhando incansavelmente para localizar Marcelo.

O turista estava acompanhado do irmão no momento do ocorrido. Segundo relatos, ele entrou no mar para nadar e não retornou à praia. As buscas se concentram na área onde Marcelo foi visto pela última vez.

Até o momento, o turista ainda não foi encontrado. As autoridades pedem a colaboração da população para qualquer informação que possa auxiliar nas buscas.