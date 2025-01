Acidente - Reprodução

Publicado 03/01/2025 18:27

Arraial do Cabo - Um novo acidente envolvendo um quadriciclo foi registrado na estrada de terra da Rebeche, em Arraial do Cabo, nesta sexta-feira (3).



Segundo informações preliminares, o incidente resultou em uma vítima, que foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura e aguarda detalhes do estado de saúde da vítima.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.