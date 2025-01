Leoni, Leandro Sapucahy, Milton Guedes e Cláudio Zoli - Rede social

Leoni, Leandro Sapucahy, Milton Guedes e Cláudio Zoli Rede social

Publicado 03/01/2025 18:11

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo se prepara para receber um público eclético com um festival de música que promete agitar os finais de semana de janeiro. A cidade, conhecida pelas belas praias, vai combinar sol, mar e muita música boa, com shows de grandes nomes do cenário nacional e apresentações de artistas locais.



O evento acontecerá em três finais de semana de janeiro, nos dias 10, 11, 18 e 25, com apresentações em dois palcos: a Praça Victorino Carriço (conhecida como Praça do Sindicato), no Centro, e a Praça Maria Peres, em Monte Alto.



A programação já conta com nomes como Leoni, Leandro Sapucahy, Milton Guedes e Cláudio Zoli, que prometem levar o público a uma verdadeira viagem musical.



Confira a programação completa até o momento:



10/01: Leoni – Praça Victorino Carriço – 22h

11/01: Leandro Sapucahy – Praça Victorino Carriço – 22h

18/01: Milton Guedes – Praça Maria Peres – 22h

25/01: Cláudio Zoli – Praça Victorino Carriço – 22h

A organização do evento promete divulgar em breve a programação completa, com mais detalhes sobre os shows e outras atrações.