Briga Reprodução/Rede social

Publicado 06/01/2025 14:02

Arraial do Cabo - O ano de 2025 começou com confusões e cenas de violência em Arraial do Cabo, intensificadas pelo grande fluxo de turistas que visitam a cidade nesta época do ano. Em apenas dois dias, dois episódios de brigas chamaram atenção, reacendendo o debate sobre a necessidade de um maior controle de acesso e segurança no município.



Na última sexta-feira (3), dois homens trocaram socos nas proximidades da Praça do Cova, um dos pontos mais movimentados da cidade, onde vendedores de passeios de barco costumam se concentrar. Um dos envolvidos estava uniformizado como funcionário de uma agência de turismo. A briga foi presenciada por turistas e moradores, causando desconforto e preocupação sobre a segurança pública na região.



Na quinta-feira (2), uma briga envolvendo um grupo de homens e mulheres começou em frente ao cemitério, no centro de Arraial do Cabo, e terminou de forma caótica na frente da delegacia. Mesmo com a presença de policiais militares e civis, os ânimos continuaram exaltados, resultando em um cenário de pancadaria ainda mais intensa.



De acordo com informações da Polícia Militar, foi necessário solicitar reforço para controlar a situação e evitar consequências mais graves. Duas pessoas precisaram de atendimento médico devido aos ferimentos causados durante a confusão. Apesar da gravidade dos episódios, não houve registro de mortes.



Os episódios de violência reacenderam as críticas dos moradores em relação ao aumento descontrolado de turistas durante a alta temporada. Eles cobram medidas mais rígidas para evitar aglomerações em áreas sensíveis e episódios de violência.