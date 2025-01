Casal é brutalmente assassinado - Rede social

Publicado 06/01/2025 14:31

Arraial do Cabo - Um casal foi brutalmente assassinado na madrugada deste domingo (5) dentro de sua residência no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo.

A filha da vítima disse que o crime ocorreu quando dois homens encapuzados invadiram a casa, portando armas de fogo.

Ela relatou ainda que dispararam contra sua mãe e seu padastro, resultando na morte dos dois.

As autoridades locais estão investigando o caso, mas até o momento não há informações adicionais sobre a motivação do crime ou a indentidade dos suspeitos.

O Jornal O Dia entrou em contato com a assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar (CCOMSOC), mas ainda não obteve resposta.