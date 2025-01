Veículo recuperado - Divulgação/PM

Publicado 06/01/2025 14:18

Arraial do Cabo - Um veículo roubado foi localizado na última sexta-feira (3) pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Secretaria de Segurança Pública durante uma operação de patrulhamento em Arraial do Cabo. O automóvel foi encontrado na Estrada do Abacaxi, após ter sido abandonado.

De acordo com os agentes, o proprietário do veículo relatou o desaparecimento após retornar da praia do Pontal e não encontrar o carro no local onde havia sido deixado.

A ação foi realizada em conjunto com a Guarda Municipal, que intensificou a fiscalização em várias áreas do município. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.