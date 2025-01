Corpo encontrado por equipes de mergulhadores - Reprodução

Publicado 07/01/2025 16:58

Arraial do Cabo - As buscas pelo turista Marcelo da Mota Batalha, de 44 anos, natural de Ubá, em Minas Gerais, que havia - As buscas pelo turista Marcelo da Mota Batalha, de 44 anos, natural de Ubá, em Minas Gerais, que havia desaparecido na última quinta-feira (2) enquanto nadava na Prainha, em Arraial do Cabo , tiveram um desfecho trágico nesta segunda-feira (6). O corpo de Marcelo foi encontrado por equipes de mergulhadores nas proximidades da praia onde havia sido visto pela última vez.

O turista estava de férias na cidade acompanhado de seu irmão, Elisson Mota. Segundo o relato de Elisson, Marcelo desapareceu por volta das 17h de quinta-feira. Desde então, as equipes de resgate dos Bombeiros, com o apoio de mergulhadores especializados, realizaram buscas intensas na região.

O corpo de Marcelo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passar por exames que determinarão as causas da morte. As circunstâncias do desaparecimento ainda serão investigadas pelas autoridades.