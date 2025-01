Adolescente de 13 anos é encontrado - Divulgação/GCM

Publicado 07/01/2025 17:33

Arraial do Cabo - Um adolescente de 13 anos, desaparecido desde as 7h desta segunda-feira (6) enquanto passava alguns dias na casa do pai, em Arraial do Cabo, foi encontrado na Praia dos Anjos pela Guarda Civil Municipal.



O jovem foi localizado por volta das 17h, após ser visto completamente perdido na região. A família havia divulgado imagens do adolescente e solicitado ajuda para encontrá-lo, após ele não retornar de uma ida matinal para comprar pão.



Após o resgate, a Guarda Civil Municipal entrou em contato com os familiares do jovem, que foi entregue à mãe, moradora de Cabo Frio, sem ferimentos.

Adolescente de 13 anos é encontrado Divulgação/GCM