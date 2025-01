Arraia - Reprodução/Manchete Lagos

Publicado 23/01/2025 18:48

Arraial do Cabo - Banhistas que estavam na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na terça-feira (21), foram surpreendidos pela aparição de uma arraia nas proximidades da faixa de areia. O animal foi avistado por volta do fim da tarde, atraindo curiosos e gerando preocupação entre os presentes, que imediatamente se afastaram.



As arraias são animais marinhos compostos por cartilagem, assim como os tubarões, com os quais compartilham a mesma família. Apesar da aparência intimidadora, raramente oferecem risco às pessoas, exceto quando se sentem em situação de perigo. O ferrão presente em sua cauda pode provocar lesões graves, motivo pelo qual a recomendação é evitar qualquer contato ou tentativa de manuseio.



Especialistas apontam que a aparição de arraias em praias cabistas não é incomum, especialmente devido à rica biodiversidade marinha da região. O município é conhecido por atrair uma grande variedade de espécies marinhas devido às correntes frias que banham suas águas, promovendo a concentração de nutrientes.



No entanto, avistá-las tão próximas da costa é menos frequente, geralmente acontecendo quando o animal está em busca de alimento ou abrigo.