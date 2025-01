Futebol - Divulgação

Publicado 23/01/2025 18:15

Arraial do Cabo - O Clube Apollo, equipe profissional de futebol de Arraial do Cabo, realizará uma seletiva para as categorias Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14 no Estádio Barcelão, neste sábado (25), às 8h. O objetivo é formar quatro equipes compostas por meninos, que representarão o município no Campeonato Metropolitano da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), uma competição do campeonato carioca.

As inscrições para a seletiva serão realizadas nesta sexta-feira (24), às 14h, no próprio Estádio Barcelão. É obrigatório portar um documento oficial com foto.

A seletiva é de prioridade para os moradores de toda a cidade.

No dia da peneira, os candidatos devem comparecer utilizando calção preto, meiões brancos ou pretos, e caneleiras.