GOPAM ? Grupamento Operacional Ambiental Marítimo atendendo o incêndio - Reprodução

Publicado 22/01/2025 17:39

Arraial do Cabo - Na tarde desta segunda-feira (20), o GOPAM – Grupamento Operacional Ambiental Marítimo de Arraial do Cabo foi acionado para atender a dois incêndios de proporções médias na cidade.



Morro do Atalaia



O primeiro incêndio ocorreu no Morro do Atalaia, uma área de Unidade de Conservação. A equipe da Secretaria do Ambiente foi rapidamente mobilizada para o local e iniciou as operações de combate às chamas. Após cerca de 1 hora e 15 minutos de trabalho intenso, o fogo foi totalmente controlado.



Rebeche



Em seguida, o GOPAM foi acionado para atender a outro incêndio na região da Rebeche, na Praia Grande. As chamas atingiram principalmente a área das casuarinas. A equipe com o apoio de uma máquina que se encontrava próxima ao local, conseguiu controlar o fogo em 40 minutos.

De acordo com o secretário do Ambiente Jorge Oliveira, a parceria envolvendo bombeiros e a comunidade local foi crucial para o sucesso das operações ‘É importante ressaltar a necessidade de conscientização da população sobre os riscos de incêndios florestais e a importância de adotar medidas preventivas, como não jogar bitucas de cigarro, não fazer fogueiras em áreas não autorizadas e evitar quebras de vidro que podem causar o efeito lupa’ ressaltou.



O secretário explicou que os incêndios causam danos significativos ao meio ambiente, como a perda de biodiversidade, a degradação do solo e a poluição do ar. Além disso, podem colocar em risco a vida de animais e pessoas. Segundo ele, é fundamental que a comunidade se mobilize para proteger o meio ambiente e trabalhar em conjunto com as autoridades para prevenir e combater os incêndios. O telefone para denúncia é o (22)99936-1255.