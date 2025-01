Fiscalização Ambiental - Ascom

Publicado 21/01/2025 17:38

Arraial do Cabo - Um condomínio de alto padrão localizado em Monte Alto, Arraial do Cabo, foi multado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria do Ambiente por descarte irregular de esgoto na lagoa. A denúncia foi feita por meio das redes sociais, levando a Prefeitura a inspecionar o local e constatar o crime ambiental.



A Secretaria do Ambiente notificou o condomínio a cessar as irregularidades, com base no artigo 74 do decreto municipal 1826/10. Essa medida visa proteger a lagoa e evitar danos ao meio ambiente.

