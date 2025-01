Cardume de arraias - Reprodução

Publicado 20/01/2025 14:44

Arraial do Cabo - Um cardume de arraias foi flagrado circulando nas águas da Praia do Farol, em Arraial do Cabo, na manhã deste domingo (19).



O vídeo, registrado pelo perfil @donjuantour, mostra uma grande quantidade de arraias circulando próximo à beira da praia. A cena chamou a atenção do ocupante do bote e de dois cachorros a bordo, que também pareciam surpresos com o movimento dos animais.



As arraias são animais marinhos pertencentes à mesma família dos tubarões, caracterizadas pelo corpo achatado e nadadeiras em forma de asas, que facilitam seu deslocamento suave e gracioso na água. São encontradas em diversas regiões do mundo e desempenham um papel importante no equilíbrio do ecossistema marinho, alimentando-se de pequenos crustáceos, moluscos e peixes.



A praia onde o episódio foi registrado está situada na Reserva Extrativista Marinha de Arraial, uma área conhecida pelas águas claras e diversidade de espécies marinhas. O local atrai turistas e pesquisadores interessados na rica vida aquática da região.