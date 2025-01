Visitantes surdos vindos de Petrópolis. Passeio inclusivo - Ascom

Publicado 20/01/2025 14:08

Arraial do Cabo - Neste sábado (18), Arraial do Cabo recebeu visitantes surdos vindos de Petrópolis, São Gonçalo e da capital do Rio de Janeiro para um passeio de barco inclusivo. A iniciativa teve como objetivo oferecer ao grupo a oportunidade de explorar as praias e paisagens paradisíacas da cidade de maneira acessível e com suporte de intérpretes de Libras.



O passeio, idealizado por Leonardo Pessoa e Adonai Amorim, também intérpretes de Libras, contou com um roteiro que incluiu paradas em pontos turísticos como as Prainhas, Praia do Forno e a Gruta Azul. O evento começou pela manhã e encerrou com um churrasco à beira-mar, promovendo momentos de lazer e convivência para os participantes.



Leonardo, um dos guias do passeio, explicou que a ideia surgiu para oferecer uma experiência marcante à comunidade surda. Ele, que costuma produzir vídeos destacando as paisagens da região, afirmou: “Eles puderam ver que existe espaço para acessibilidade e lazer em um lugar tão lindo como Arraial do Cabo.”



A ação contou com o apoio da Secretaria de Turismo, que coordenou toda a logística do evento. Para o Secretário de Turismo, Chuchu, essa iniciativa representa um marco para o turismo inclusivo na região.

