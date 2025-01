Tartaruga-verde (Chelonia mydas) retornou ao seu habitat natural - Ascom

Publicado 17/01/2025 17:33

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (16), uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) retornou ao seu habitat natural nas águas cristalinas de Arraial do Cabo. A ação, realizada na Prainha, aconteceu graças à parceria entre a Prefeitura e o Instituto BW, que atua na conservação da fauna marinha na Região dos Lagos e no Norte Fluminense.



O animal foi encontrado há quase dois meses durante um monitoramento realizado pelo Instituto na Praia Grande. Na ocasião, apresentava pequenas lesões e estava abaixo do peso ideal. Após um período de reabilitação, em que recebeu hidratação, suporte nutricional e tratamento para as lesões, exames clínicos e laboratoriais confirmaram que a tartaruga estava apta para voltar ao mar.



A bióloga Ynae Paula, que participou da ação, destacou a importância do trabalho.”Essa soltura marca o fechamento de um ciclo, resultado da dedicação de uma equipe comprometida com a reabilitação desses animais. Também reforça a necessidade de conscientizar a população sobre manter as praias limpas, não perturbar os animais e valorizar nossa biodiversidade”.



Antes de devolver o animal ao mar, a bióloga realizou uma ação de educação ambiental com turistas, moradores e cadetes da Guarda Mirim, reforçando a importância do respeito ao ecossistema local.

Um santuário para visitantes ilustres



O mar de Arraial do Cabo é mais do que um cartão-postal. É um refúgio natural para as tartarugas-marinhas, que há anos encontram na região um ambiente seguro para viver e se alimentar. No entanto, a sobrevivência dessas antigas visitantes depende diretamente da ação humana.



Embora a tartaruga-verde não esteja mais na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, ela permanece classificada como “quase ameaçada”. Isso significa que qualquer descuido pode comprometer os avanços conquistados em décadas de esforços para sua preservação.



Responsabilidade compartilhada



Caso encontre uma tartaruga encalhada ou um animal marinho em dificuldade, siga o protocolo. Não toque no animal e acione imediatamente a Secretaria de Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo ou a BW pelos números (22) 99936-1255 ou 0800-991-4800.



Enquanto casos de maus-tratos, como o flagrante recente de um homem carregando uma tartaruga marinha viva sob o braço no Rio de Janeiro, chocam o país, Arraial do Cabo dá exemplo de como o cuidado com a vida selvagem pode (e deve) ser feito.