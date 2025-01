Motos com escapamento aberto - Divulgação/PM

Publicado 16/01/2025 14:43

Arraial do Cabo - Uma operação conjunta entre o Grupamento de Ronda Ostensivo Municipal (ROMU) e motopatrulhas do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) resultou na apreensão de oito motos com escapamento aberto, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na noite de terça-feira (14).



A ação de fiscalização mirou em veículos com alterações no sistema de escapamento, uma prática proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o Artigo 230, inciso XI, conduzir um veículo com descarga livre ou silenciador ineficiente é uma infração grave, sujeita a multa, pontos na CNH e retenção do veículo para regularização.



A Secretaria de Segurança Pública do município reforça que ações de fiscalização continuarão sendo intensificadas para coibir práticas ilegais e garantir a segurança da população. Denúncias podem ser feitas à Central Integrada de Operações em Segurança Pública (CIOSP) pelo telefone (22) 99700-0311.

