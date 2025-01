Melhorias estão sendo realizadas nas escolas municipais - Ascom

Melhorias estão sendo realizadas nas escolas municipaisAscom

Publicado 15/01/2025 17:11

Arraial do Cabo - Uma série de melhorias estão sendo realizadas nas escolas municipais de Arraial do Cabo. As ações têm o objetivo de preparar as unidades para o início do ano letivo de 2025, com foca na segurança e no conforto dos estudantes e profissionais da educação.



Na Escola Municipal Vera Felizardo, localizada no distrito de Figueira, está sendo feita a substituição de telhas danificadas por um temporal com ventos fortes que atingiu a região. A unidade, que atende 610 alunos, passa por reparos estruturais para garantir condições seguras de uso.



Já em Monte Alto, a Creche Iêda Correia está recebendo uma nova pintura em todas as áreas do prédio. O trabalho busca renovar o ambiente, que atende turmas da Creche IV, Pré I e Pré II, tornando-o mais adequado para as crianças.



Além das reformas, o município está expandindo sua rede de ensino com a construção de novas unidades. Entre os projetos em execução estão a Creche Vera Felizardo, em Figueira, e a nova sede do Colégio Francisco Porto de Aguiar, o “Chicão”, localizado no centro da cidade.



Segundo Bernardo Alcantara, secretário de Educação, comentou sobre as ações, destacando a responsabilidade do município em promover qualidade aos estudantes cabistas.



“Essas iniciativas reforçam o compromisso do município com a qualidade da educação e o bem-estar dos estudantes, assegurando que as unidades estejam adequadas e preparadas para o início do ano letivo em 2025”, destacou o secretário.

Melhorias estão sendo realizadas nas escolas municipais Ascom

Melhorias estão sendo realizadas nas escolas municipais Ascom

Melhorias estão sendo realizadas nas escolas municipais Ascom