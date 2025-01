Prefeitura de Arraial do Cabo - Divulgação

Prefeitura de Arraial do Cabo Divulgação

Publicado 14/01/2025 15:35

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo está concluindo etapas importantes para o lançamento do edital do Concurso Público. Atualmente, está em andamento a contratação da instituição financeira que ficará responsável pela gestão dos pagamentos das inscrições. O pregão eletrônico para essa definição será realizado no dia 21 de janeiro. Somente após essa definição, os trâmites do concurso serão concluídos e o edital publicado no Diário Oficial.

A estimativa é ofertar mais de 300 vagas de níveis médio e superior para contratação imediata em diversas áreas, tais como Educação, Administração, Segurança Pública e Saúde.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), já contratado, será a banca responsável pela realização das inscrições e aplicação das provas.