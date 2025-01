Acidente - Rerodução/Rede social

Acidente Rerodução/Rede social

Publicado 13/01/2025 13:23

Arraial do Cabo - Um motociclista sofreu ferimentos leves após se envolver em um acidente na última sexta-feira (10), na RJ-140, próximo ao pórtico de entrada de Arraial do Cabo.



O ocorrido foi registrado durante a manhã. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.



Não há informações sobre outros veículos envolvidos no acidente.