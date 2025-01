Cantor Leoni - Divulgação

Publicado 09/01/2025 17:55

Arraial do Cabo - A partir desta sexta-feira (10), Arraial do Cabo dá início ao Janeiro Musical, evento que reúne apresentações musicais, gastronomia e artesanato. A programação começa na Praça do Sindicato, com show do cantor Leoni, precedido pela banda local Solariz, às 18h. Organizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, o festival ocorre durante todo o mês, com atividades em diferentes locais da cidade.



No sábado (11), o cantor Leandro Sapucahy se apresenta no mesmo palco, logo após o show de abertura do cantor cabista Will Galdino, também às 18h. Em ambos os dias, o público poderá conferir a Feira do Xaréu, com artesanatos e pratos elaborados por chefs locais, a partir das 17h.



No dia 18, o evento se desloca para Monte Alto, com show do cantor Milton Guedes. O Pagode do Enseada abre a programação musical. Além disso, a Feira da Massambaba levará artesanato e gastronomia à região, ampliando a oferta cultural e turística.



A última data confirmada do evento é 25 de janeiro, novamente na Praça do Sindicato, com apresentações de Cláudio Zoli e do cantor Rubinho, a partir das 18h. Durante a ocasião, o público também poderá visitar mais uma edição da Feira do Xaréu.

