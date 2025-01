Da esq. p/dir.: Marcelo Magno; seu vice, Diego Silveira; o secretário de Educação, Bernardo Alcântara; a chefe de Gabinete, Suellen Rodrigues; Ronnie Plácido (de pé); Maycon Victorino; e o coordenador de Comunicação da Prefeitura, Edmilson Félix - Ascom

Da esq. p/dir.: Marcelo Magno; seu vice, Diego Silveira; o secretário de Educação, Bernardo Alcântara; a chefe de Gabinete, Suellen Rodrigues; Ronnie Plácido (de pé); Maycon Victorino; e o coordenador de Comunicação da Prefeitura, Edmilson FélixAscom

Arraial do Cabo - A equipe da Fundação de Meio Ambiente e Tecnologia (Funtec), liderada pelo presidente Ronnie Plácido, apresentou, nesta terça-feira (7), um projeto de sensibilização ambiental que irá colocar Arraial do Cabo como um destino referência no avistamento terrestre de baleias.

A solicitação desse trabalho veio do próprio prefeito, Marcelo Magno (PL), ao “homem do chapéu”, como Ronnie é conhecido na cidade. Aproveitando a localização privilegiada do município, Marcelo queria um projeto inovador, envolvendo a instalação de esculturas instagramáveis, placas e portais temáticos.

A ideia é lançar o corredor turístico na temporada de 2026, consolidando a cidade como um dos principais pontos de observação no Brasil.

A instalação também visa fomentar a baixa temporada na cidade, já que o avistamento ocorre entre os meses de maio a setembro, período considerado pelos comerciantes locais como de baixo fluxo turístico na cidade.

Capitaneada por Ronnie Plácido, a equipe do projeto é composta, ainda, por Yaci Gallo, Dora Barbalho, Marilda Marvila, Clemente Junior e Marjorie Mendonça.