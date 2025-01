Guarda Mirim - Reprodução

Publicado 08/01/2025 17:32

- A prefeitura de Arraial do Cabo divulgou nesta segunda-feira (6) o edital para o Processo Seletivo Simplificado do Programa Guarda Mirim 2025. O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMUSP), tem como foco a formação integral de crianças e adolescentes, com atividades voltadas para cidadania, cultura e esportes.As inscrições estarão abertas de 7 a 14 de janeiro e poderão ser feitas de forma on-line, por meio deste link , ou presencialmente na sede da Guarda Mirim, localizada na Rodovia General Bruno Martins, km 10, Vila Industrial, das 9h às 17h. Podem participar crianças e jovens de 10 a 14 anos matriculados em escolas da rede pública ou privada de ensino no município. O programa oferece 20 vagas imediatas e cadastro de reserva, com turmas nos turnos da manhã e da tarde.A seleção será realizada em etapa única, com uma prova de redação classificatória marcada para o dia 18 de janeiro de 2025, no CIEP 147. Os temas da redação serão apresentados no momento da aplicação.O cronograma do processo seletivo inclui:21/01/2025;