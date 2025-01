Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo - Divulgação

08/01/2025

- Arraial do Cabo recebe, no próximo dia 15, a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento ocorre no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, das 8h às 17h, com o objetivo de reunir representantes da sociedade civil, pesquisadores e gestores públicos para debater o tema “Emergência Climática – o desafio da transformação ecológica”.O principal objetivo da conferência é discutir e elaborar dez propostas dentro de quatro eixos temáticos: superação das desigualdades climáticas; redução da emissão de gases de efeito estufa; descarbonização da economia com inclusão social; e governança e educação ambiental. Essas propostas servirão como base para a participação da cidade na etapa estadual da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.Durante o evento, será eleito um delegado municipal, além de um suplente, que representará o município na etapa estadual. Esses representantes terão a responsabilidade de apresentar as ideias e demandas formuladas localmente no cenário estadual.O secretário de Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, destacou a importância da mobilização da população na iniciativa. Segundo ele, o diálogo entre diferentes setores é essencial para encontrar soluções sustentáveis. “As conferências são uma oportunidade única de ouvir a população, entender os desafios reais e, juntos, construirmos caminhos para um futuro mais sustentável. Participem!”, afirmou.As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro, por meio do link https://forms.gle/ptbas2a9hw2iMnSC9. A organização reforça que a participação é gratuita e aberta a todos os interessados.