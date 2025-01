Motociclista colide com uma viatura da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) - Divulgação/PM

Motociclista colide com uma viatura da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) Divulgação/PM

Publicado 09/01/2025 18:00

Arraial do Cabo - Um fato registrado na manhã desta quarta-feira (8), deixou um prejuízo ao patrimônio público e expôs a imprudência de um motociclista, que acabou detido após colidir com uma viatura da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), em Arraial do Cabo.

Durante patrulhamento de rotina, agentes da Secretaria de Segurança Pública da cidade tentaram abordar um motociclista que transportava um garupa sem o uso do capacete, obrigatório por lei. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Em sua tentativa de escapar, o motociclista colidiu com uma viatura oficial do CPROEIS, causando danos ao veículo.

Após a abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta apresentava diversas irregularidades, como a ausência de retrovisores, setas, carenagem e outras condições mínimas de segurança exigidas por lei.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde foi autuado por diversas infrações de trânsito e permaneceu à disposição da Justiça.