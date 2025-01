Em uma semana de trabalho, foram contabilizadas 754 irregularidades, segundo dados da Secretaria de Segurança e Ordem Pública - Divulgação

Publicado 10/01/2025 16:56

Foi realizada nesta quarta-feira (8), em Arraial do Cabo, uma ação da Operação Verão para combater o comércio irregular na Praia Grande.

Coordenada pelas Secretarias de Posturas e Segurança Pública, com o apoio do PROEIS, a operação resultou na apreensão de 178 cadeiras de plástico, 29 mesas e um isopor contendo 30 cervejas, 16 refrigerantes e 6 garrafas de água. O município informou que o objetivo da operação é assegurar que tanto moradores quanto turistas possam utilizar as praias de maneira livre e organizada, trazendo seus próprios equipamentos se desejarem.

De acordo com a prefeitura, os itens estavam sendo comercializados sem a devida autorização da Secretaria de Posturas, violando as regras estabelecidas para o uso do espaço público. A fiscalização será intensificada durante a alta temporada, abrangendo todas as praias do município. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo número (22) 99705-5026.