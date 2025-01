Buggy apreendido - Ascom

Buggy apreendido Ascom

Publicado 13/01/2025 13:28

Arraial do Cabo - Um buggy de Cabo Frio foi apreendido neste sábado (11), na Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo. O veículo, que não possuía autorização para realizar passeios turísticos no município, infringiu as regras que proíbem a entrada de buggys de outros municípios sem permissão.

A Secretaria de Segurança Pública realiza operações diárias para fiscalizar irregularidades e reforçar a importância de seguir as normas que garantem a organização do turismo e a segurança de visitantes e moradores. Denúncias podem ser feitas pelo número do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública: (22) 99700-0311.

A Ponta da Acaíra, ou Alcaíra, como é popularmente chamada, é um dos cantinhos mais especiais de Arraial do Cabo. É um caminho de areia que avança até o meio da Lagoa de Araruama, perfeito para quem busca paisagens únicas e um contato mais próximo com a natureza. Não é à toa que o local atrai tantos visitantes ao longo do ano.

Para aproveitar esse paraíso com tranquilidade, é essencial contratar bugueiros legalizados. Os buggys autorizados pela Coordenadoria de Trânsito (COMTRANS) recebem um adesivo especial que comprova que o veículo foi vistoriado e tem todos os itens de segurança. Além de garantir um passeio dentro das normas, essa escolha valoriza o trabalho de quem conhece e cuida da região.