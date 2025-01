Aula de Zumba - Divulgação

Publicado 15/01/2025 17:34

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo vai promover, até o fim da temporada, o “Verão Esportivo”, um projeto que contará com diversas modalidades esportivas como futevôlei, torneio de vôlei, luta nas areias da Praia Grande, altinha entre outras atividades.

Para abrir o evento, nesta quarta-feira (15), às 19h, irá acontecer um aulão de zumba na Praça do Sindicato, com a renomada Karla Mead, referência internacional e responsável por ministrar o curso de Zumba no Brasil. Com o objetivo de propagar a prática esportiva e melhorar a qualidade de vida, o projeto “Verão Esportivo” vai seguir realizando atividades no município até o final do verão.

Aberto para todas as idades, o evento promete muita diversão para toda a população.