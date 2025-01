Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida - Divulgação/PM

Publicado 15/01/2025 17:19

Arraial do Cabo - Uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida na última segunda-feira (13) na Avenida Getúlio Vargas, em Arraial do Cabo, durante uma operação de fiscalização realizada por agentes do programa CPROEIS e pela guarnição de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

De acordo com a ocorrência, o veículo foi abordado após os agentes perceberem que era conduzido de maneira irregular. Durante a inspeção, constatou-se que o chassi e o motor pertenciam a outro veículo, configurando crime de adulteração.

O condutor também não apresentou documentos pessoais nem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o que agravou a situação. Tanto a motocicleta quanto o indivíduo foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde o caso será investigado.

A secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo informou que ações de fiscalização como esta serão intensificadas para combater práticas ilícitas e garantir a segurança da população. A pasta destacou ainda que denúncias podem ser realizadas por meio da Central Integrada de Operações em Segurança Pública (CIOSP), no telefone (22) 99700-0311.