Prefeitura de Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 20/01/2025 13:58

Arraial do Cabo - Foi divulgado na última sexta-feira (17) o cancelamento do edital que apresentava a classificação pós-análise de documentos do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024, da Prefeitura de Arraial do Cabo. O processo é destinado à contratação temporária de educador social, pedagogo e psicólogo. Além disso, o prazo para a apresentação de recursos, publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira (16), também foi suspenso. Um novo edital com a classificação atualizada será divulgado posteriormente.



Ainda na mesma data, houve a convocação de candidatos aprovados para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais e recepcionista. Os selecionados devem comparecer à Secretaria de Administração nas datas e horários indicados abaixo, portando os documentos exigidos no edital:



Auxiliar Administrativo: candidatos classificados do 1º ao 30º geral e o 1º PCD, em 21/01/2025, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.

Auxiliar de Serviços Gerais: candidatos classificados do 1º ao 26º, em 22/01/2025, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.

Recepcionista: candidatos classificados do 1º ao 14º geral e o 1º PCD, em 22/01/2025, nos mesmos horários.