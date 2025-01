Estabelecimento interditado - Ascom

Publicado 20/01/2025 14:39

Arraial do Cabo - A prefeitura de Arraial do Cabo interditou, neste sábado (18), um estabelecimento na Praia Grande por promover shows sem autorização. O local, situado na Avenida Hermes Barcello, possuía alvará apenas para operar como restaurante, conforme informado pelas secretarias de Posturas e Ambiente.

Agentes da Segurança Pública e Defesa Civil participaram da interdição. A Secretaria do Ambiente destacou que foram realizadas diversas tentativas de contato com os proprietários para regularizar a situação, sem sucesso.



Na sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no local e constatou que a edificação promovia eventos de reunião de público, atividade que não é permitida pelo Certificado de Aprovação Simplificado emitido para o espaço. O documento confirmou a irregularidade, resultando na ação de fiscalização no dia seguinte.

Durante a operação, o banner que anunciava um show programado para o fim de semana foi retirado da fachada do estabelecimento. Apesar da interdição, o restaurante permanece autorizado a funcionar normalmente.



A prefeitura informou que continuará realizando fiscalizações para garantir o cumprimento das normas e a segurança em atividades comerciais no município.