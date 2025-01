Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) - Ascom

Publicado 20/01/2025 17:11

Arraial do Cabo - As unidades de saúde de Arraial do Cabo alcançaram a marca de 144.025 atendimentos no ano de 2024. O Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) realizou 88.607 atendimentos no período, enquanto o Pronto-Socorro de Figueira somou 36.581. Ambas as unidades são administradas pela Prima Qualitá Saúde em colaboração com a secretaria municipal de Saúde.



A gerente de contrato da Prima Qualitá Saúde de Arraial do Cabo, Cilene Nascimento, falou sobre os resultados alcançados. “Os números são fruto de um esforço conjunto entre nossa equipe e a Secretaria de Saúde. No Pronto-Socorro de Figueira, priorizamos atendimentos ágeis e estrutura adequada para as demandas da população. No Hospital Geral, buscamos oferecer suporte médico e recursos que atendam às diferentes complexidades”, comentou.



No levantamento dos atendimentos realizados pelo Pronto-Socorro de Figueira entre janeiro e dezembro de 2024, destacam-se: 36.581 atendimentos de emergência, 7.606 exames de raio X, 18.867 procedimentos laboratoriais, 1.528 atendimentos odontológicos, 1.402 eletrocardiogramas, 420 transferências para o HGAC, 1.565 atendimentos com ambulância UTI e 251 suturas.



O paciente Carlos Roberto da Silva, de 45 anos, foi atendido no HGAC compartilhou sua experiência. “Cheguei ao hospital com uma situação de urgência e fui rapidamente acolhido pela equipe. Todos os profissionais demonstraram dedicação e preparo. Desde a entrada até o momento em que recebi alta, fui atendido de forma organizada e segura. O suporte que recebi fez toda a diferença em minha recuperação”, afirmou o morador de Cabo Frio.

