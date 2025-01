Processo de cadastramento e levantamento técnico de unidades habitacionais, com foco na Regularização Urbana Social (REURB-S) - Ascom

Processo de cadastramento e levantamento técnico de unidades habitacionais, com foco na Regularização Urbana Social (REURB-S)Ascom

Publicado 22/01/2025 18:03

Arraial do Cabo - O distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, recebeu nesta terça-feira (21) mais uma etapa do processo de cadastramento e levantamento técnico de unidades habitacionais, com foco na Regularização Urbana Social (REURB-S). A iniciativa busca garantir que moradores da região tenham acesso à regularização fundiária.



Segundo o secretário de Habitação, Ayron Freixo, o trabalho é voltado para incluir as unidades ainda não cadastradas no programa. “Estamos atendendo as casas interessadas no processo de REURB-S e cadastrando as unidades faltantes”, afirmou.

Processo de cadastramento e levantamento técnico de unidades habitacionais, com foco na Regularização Urbana Social (REURB-S) Ascom

Processo de cadastramento e levantamento técnico de unidades habitacionais, com foco na Regularização Urbana Social (REURB-S) Ascom

Os trabalhos começaram na Rua Amapá, onde as equipes fizeram o primeiro contato com os moradores, explicando os objetivos da ação. Em algumas situações, a ausência de proprietários que residem em outros municípios foi um obstáculo, mas vizinhos colaboraram para divulgar o projeto e incentivar a adesão.



Na Rua Ceará, a recepção positiva dos moradores facilitou o andamento das atividades. O cronograma também inclui a Rua São Paulo, que será atendida nas próximas semanas.

Mapa Reprodução/Google