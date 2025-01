Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo deu início ao treinamento dos guarda-vidas - Ascom

Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo deu início ao treinamento dos guarda-vidasAscom

Publicado 22/01/2025 17:47

Arraial do Cabo - Nesta segunda-feira (20), o Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo deu início ao treinamento dos guarda-vidas selecionados no processo seletivo temporário de 2024. A formação tem como objetivo preparar os profissionais para atuar em resgates e operações de salvamento no mar, assegurando a segurança dos banhistas no litoral.



O treinamento abrange atividades práticas e teóricas, como ordem unida, natação, exercícios físicos, técnicas de abordagem e resgate, além de práticas específicas com equipamentos como pranchão e rescue tube (flutuador). As atividades incluem ainda exercícios no costão e simulações de arrebentação, fundamentais para a atuação em condições adversas no mar.

Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo deu início ao treinamento dos guarda-vidas Ascom

Os futuros guarda-vidas também receberão capacitação em primeiros socorros, garantindo que estejam aptos a prestar assistência imediata em emergências. Com a conclusão do treinamento, os novos guarda-vidas estarão prontos para atuar na alta temporada, quando a cidade recebe um grande fluxo de turistas atraídos pelas praias da região.

Grupamento Marítimo de Arraial do Cabo deu início ao treinamento dos guarda-vidas Ascom