11 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 11/02/2025 14:43

Arraial do Cabo - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (10), por tráfico de drogas na Rua José Pinto de Macedo, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo. A prisão ocorreu por volta das 19h30, após uma equipe policial monitorar a movimentação do suspeito, identificado como I.S.D.S..

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações de que o homem estaria vendendo entorpecentes na região e escondendo a droga em um beco ao lado de uma igreja. A equipe observou discretamente a ação e constatou a comercialização para diversos usuários. No momento em que o suspeito realizava mais uma venda, os policiais abordaram-no e encontraram 11 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie.

Ao ser questionado, o homem confessou o crime e foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) para registro da ocorrência. Posteriormente, ele foi levado para a 125ª DP de São Pedro da Aldeia, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas.