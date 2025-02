Ainda não há informações sobre a identidade da vítima - Reprodução

Publicado 17/02/2025 20:12

Arraial do Cabo - Um homem foi encontrado morto na Praia do Caiçara, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, na tarde deste domingo (16).

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. As autoridades foram acionadas e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Em nota, a Polícia Militar informou não ter sido acionada. O caso foi registrado na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) de Arraial.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi solicitada para o local e agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte do homem. As causas da morte não foram divulgadas.