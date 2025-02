Operação de limpeza e ordenamento urbano - Ascom

Publicado 14/02/2025 18:52

Arraial do Cabo - Na manhã desta sexta-feira (14), equipes da prefeitura de Arraial do Cabo realizaram uma operação de limpeza e ordenamento urbano, recolhendo mais de duas toneladas de entulho, móveis e objetos descartados em vias públicas na região central e na Prainha. A ação faz parte do serviço de zeladoria municipal, que busca manter a organização e a limpeza das áreas urbanas.



Os trabalhos foram conduzidos pelas secretarias de Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Segurança Pública, Ordem Pública e Fiscalização, além do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac). A iniciativa segue as diretrizes estabelecidas pela Medida Cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF) e integra um conjunto de medidas para garantir a manutenção da cidade.



Durante a ação, o Serviço Especializado em Abordagem Social, vinculado à secretaria de Desenvolvimento Social, esteve presente para orientar pessoas em situação de rua sobre a importância da limpeza dos espaços públicos.



A equipe também divulgou os serviços oferecidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), informando que pertences pessoais podem ser guardados na unidade socioassistencial, se necessário.



A secretaria de Posturas notificará aqueles que realizarem descarte irregular de entulho, restos de obras e móveis em vias e calçadas. Além disso, trailers e carrinhos de ambulantes que estiverem em locais inadequados ou sem licença serão recolhidos.



Entre os itens recolhidos na operação, 99% consistiam em móveis e objetos inservíveis, que foram encaminhados para descarte adequado. O descarte irregular é proibido e pode resultar em multa para os infratores.



Caso haja apreensão de itens ou bens durante a ação, os responsáveis podem procurar a secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, localizada na Rua Venceslau Brás, 108, Praia Grande, para obter informações sobre como reaver seus pertences.

