Duas plantas de cannabis, seis frascos de lança perfume, uma balança de precisão, quatro litros de fortificante, um refletor de iluminação, um aparelho celular, uma faca e material para endolação - Divulgação/PM

Publicado 14/02/2025 18:48

Arraial do Cabo - Um homem identificado como M.D.F.D.C.B., conhecido como “Russinho”, foi detido na tarde desta sexta-feira (14) no Centro de Arraial do Cabo, após denúncia anônima de tráfico de drogas. A ação foi realizada pela equipe da Polícia Militar, na Rua Francisco Pires de Mendonça.

De acordo com a polícia, a denúncia informava que o suspeito estaria traficando drogas no portão de sua residência. No local, foram encontradas duas plantas de cannabis, seis frascos de lança perfume, uma balança de precisão, quatro litros de fortificante, um refletor de iluminação, um aparelho celular, uma faca e material para endolação.

O suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e Maria da Penha. Ele foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia de Arraial, Central de Flagrantes do dia, onde o material foi apreendido e o homem autuado.