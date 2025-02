Polícia Civil de Arraial do Cabo prende suspeito de dupla tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas - Reprodução/ redes sociais

Publicado 18/02/2025 17:24

ARRAIAL DO CABO, REGIÃO DOS LAGOS - A Polícia Civil de Arraial do Cabo cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Kawan Varella Fernandes, conhecido como “KW”, nesta segunda-feira (17). Ele é acusado de dupla tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e posse de arma de fogo, em concurso material.

Após três meses de monitoramento e trabalho de inteligência, a equipe da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) localizou Kawan no Morro da Boa Vista, área controlada pela facção Comando Vermelho.

Durante a abordagem, Kawan tentou fugir pelas vielas e escadarias do local, mas caiu ao se desequilibrar. Ao ser mobilizado, ele teria resistido fisicamente, tentando acessar uma arma de fogo. Diante da iminente agressão, a equipe policial realizou um disparo, conseguindo contê-lo e algemá-lo.

Kawan Varella Fernandes é considerado de alta periculosidade, com uma extensa ficha criminal que inclui upla tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares; orte de arma de fogo de uso restrito e permitido; tráfico de drogas e ameaça.

Ele é apontado como envolvido no homicídio do Tenente da Polícia Militar J. Brito, ocorrido no Morro da Coca-Cola em 2018, onde atuava como gerente do tráfico sob a facção Comando Vermelho.

O elemento foi encaminhado para a 132ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.