Publicado 26/02/2025 15:59

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo inaugura, nesta quarta-feira (26), as 18h, a nova Praca de Figueira. O espaco foi totalmente reestruturado para oferecer mais lazer, bem-estar e convivio para as familias do distrito. A cerimonia de inauguracao contara com a presenca de autoridades municipais e moradores dos distritos.



A revitalizacao da praca incluiu a reforma da quadra de futebol e da caixa de areia destinada a jogos de volei e futevolei. Alem dessas melhorias, foram instaladas novas estruturas, como um grande parque infantil, uma academia ao ar livre para idosos e quiosques dedicados a gastronomia e ao artesanato local.



O secretario de Obras de Arraial do Cabo, Pedro Caju, destacou a importancia desse novo espaco para a comunidade. “A entrega desta nova praca representa um marco importante para a nossa cidade. Investir em areas publicas como esta e garantir mais qualidade de vida para os moradores”, afirmou.



Alem de promover lazer e entretenimento, o local incentiva a pratica esportiva e a valorizacao da cultura local. A quadra de futebol e a area de volei reformadas vao estimular a realizacao de torneios e eventos esportivos, enquanto os quiosques gastronomicos e de artesanato darao mais visibilidade aos fazedores de cultura da cidade.



O prefeito Marcelo Magno destaca que a entrega da Praca de Figueira faz parte do trabalho de reformulacao dos distritos.



“Estamos trabalhando intensamente para reformular os distritos, entre as medidas esta a melhoria das areas publicas. Agora, o distrito tera uma praca a altura do local onde esta situada, que e as margens da paradisiaca Lagoa de Araruama”, finaliza o prefeito.



Com a inauguracao deste espaco, a Prefeitura de Arraial do Cabo reforca seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e o bem-estar dos moradores, proporcionando um ambiente mais inclusivo para todos.

