Carnaval - Ascom

CarnavalAscom

Publicado 25/02/2025 18:50 | Atualizado 26/02/2025 12:11

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo anunciou, nesta terça-feira (25), a programação completa do Carnaval 2025. Com atividades até próximo dia 8, as celebrações têm início nesta sexta-feira (28), com eventos programados para diversas regiões, incluindo o Centro e os distritos.



Neste ano, foliões vão contar com apresentações musicais, blocos de rua e espaços voltados para diferentes públicos, como crianças e idosos. Além disso, de acordo com a Prefeitura, o evento também inclui reforço na segurança e espaços preparados para o lazer dos moradores e turistas.



Arena dos Blocos – Praia dos Anjos

A Arena dos Blocos, montada nas areias da Praia dos Anjos, receberá apresentações musicais entre sábado (1) e terça-feira (4), a partir das 18h. A programação conta com shows de artistas, bateria de escola de samba e DJs.



Sexta (28) – DJ + Bateria da Beija-Flor de Nilópolis

Sábado (1) – DJ + Bira Bello

Domingo (2) – DJ + Cátia Valois

Segunda (3) – DJ + Bateria da Escola de Samba União da Ilha

Terça (4) – DJ + Bloco Carrossel de Emoções

Carnaval Ascom

Programação nos distritos

Nos distritos de Monte Alto e Figueira, também haverá apresentações musicais.



Monte Alto – Praça Maria Peres



Sábado (1) – Cátia Valois (18h) e Bateria da Beija-Flor (22h)

Domingo (2) – Will Galdino (19h) + Programação infantil (18h)

Segunda (3) – Banda Pakerê (22h)

Terça (4) – Bateria da Mangueira (22h)

Figueira – Campo do Beira Mar



Sábado (1) – Bateria da Mangueira (22h)

Domingo (2) – Banda Pakerê (22h)

Segunda (3) – Cátia Valois (22h)

Terça (4) – Bateria da Beija-Flor (22h)

Atividades para crianças e idosos

Carnaval Ascom

A programação do evento conta com o famoso CarnaKids, dedicado ao público infantil, com atividades como pintura de rosto e brincadeiras na Praça do Sindicato, no Centro, a partir das 18h no sábado (1) e na segunda-feira (3).



O evento também terá uma programação dedicada aos idosos. O Carnaval da Melhor Idade acontece no domingo (2) e na terça-feira (4), também na Praça do Sindicato, a partir das 20h, com apresentações de música ao vivo e marchinhas tradicionais. No dia 4, o cantor Will Galdino fará um show especial.



Blocos de rua

Os blocos tradicionais percorrerão diversas ruas da cidade. A programação foi organizada pela Associação de Blocos de Arraial do Cabo.



Sexta (28)



18h | Bloco da Querida (Praça do Cova)

Sábado (1)



15h | Bloco dos Amigos (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

16h | Bloco do Zinzinba (Largo dos Pescadores – Prainha)

20h | Bloco da Rama (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

20h | Cafofo do Ozama (Largo da APAE – Prainha)

20h | Bloco Trevo da Onça (Praça do Cova)

Domingo (2)



14h | Bloco Carqueja (Largo da APAE – Prainha)

14h | Sovaco da Minhoca (Arena dos Blocos – Praça de Monte Alto)

16h | Arraial Folia (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

17h | Bloco Beira Mar (Campo Beira Mar – Figueira)

20h | Arraial Free (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

Segunda (3)



14h | Sovaco da Minhoca (Arena dos Blocos – Praça de Monte Alto)

14h | Bloco Tereça (Largo da APAE – Prainha)

16h | Bloco do Zinzinba (Largo dos Pescadores – Prainha)

20h | Bloco da Rama (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

20h | Cafofo do Ozama (Largo da APAE – Prainha)

20h | Bloco Trevo da Onça (Praça do Cova)

Terça (4)



14h | Bloco Língua Maldita (Arena dos Blocos – Praça de Monte Alto)

14h | Bloco Carqueja (Largo da APAE – Prainha)

15h | Bloco Pescadores/as da Prainha (Largo dos Pescadores)

15h | Bloco dos Miguxos (Orla – Praia dos Anjos)

16h | Arraial Folia (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

20h | Arraial Free (Arena dos Blocos – Praia dos Anjos)

Atividades complementares



Quarta (5) – 16h | Bloco dos Amigos (Largo dos Pescadores – Prainha)

Sábado (8) – 15h | Bloco Família PH (Largo dos Pescadores – Prainha)

A programação pode sofrer alterações. O evento deste ano também marca as celebrações dos 40 anos de emancipação político-administrativa do município.